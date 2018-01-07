Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах

Новости Беларуси. Православные всего мира отмечают Рождество Христово 7 января. В Свято-Елисаветинском монастыре этот праздник проходит в молитвах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные всего мира отмечают Рождество Христово 7 января. В Свято-Елисаветинском монастыре этот праздник проходит в молитвах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Некоторые из них и сегодня борются с тяжелыми зависимостями. Не в больнице, а на подворье, где есть храм, мастерские и даже небольшой зоопарк. Говорят, помогает.
Место это не далеко от столицы. Относится к Свято-Елисаветинскому монастырю. Здесь трудятся уже тысячи человек.
С некоторыми из них мы встретились накануне Рождества Христова и дали возможность всем этим людям самим рассказать о том, что они считают важным. Без мирских комментариев.