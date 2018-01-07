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Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах

07 января 2018 16:47
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Новости Беларуси. Православные всего мира отмечают Рождество Христово 7 января. В Свято-Елисаветинском монастыре этот праздник проходит в молитвах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах -1

Некоторые из них и сегодня борются с тяжелыми зависимостями. Не в больнице, а на подворье, где есть храм, мастерские и даже небольшой зоопарк. Говорят, помогает.

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах -3

Место это не далеко от столицы. Относится к Свято-Елисаветинскому монастырю. Здесь трудятся уже тысячи человек.

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах -6

С некоторыми из них мы встретились накануне Рождества Христова и дали возможность всем этим людям самим рассказать о том, что они считают важным. Без мирских комментариев.     

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах -9

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах -11

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах -13

Рассказали о том, что считают важным: в Свято-Елисаветинском монастыре Рождество проходит в молитвах -15

# общество # Фотофакт # Церковные праздники

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