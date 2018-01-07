Экскурсии, гастротуры и медицинский туризм: как с пользой провести время в Гродно и Бресте после введения 10-дневного «безвиза»

Новости Беларуси. Туристов в Беларуси становится всё больше. Приезжают они не только на международные соревнования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Безвиз» в Гродно показал интересные результаты. Ждали, в основном, литовцов и поляков. А вместе с ними приехали жители Сингапура, Маврикия и даже Австралии. Скептики надеялись на 15 тысяч туристов. Никто не ожидал, что их окажется почти вдвое больше. Турфирмы с трудом справлялись с иностранцами, приезжающими на уикенд. Открылись новые кафе и хостелы. Бизнесмены начали скупать неиспользуемые здания под гостиницы на 50 человек. Марэк Гжибэк радуется не по-зимнему теплой погоде. Ведь он приехал из польского Вроцлава, который по карте значительно южнее Гродно.

Марэк Гжибэк, турист (Польша):

Хотел бы посмотреть замок, потому что меня интересуют такие памятники архитектуры. Гродно – очень интересное место, не типичное. Здесь можно многое увидеть.

Гостить в Гродно без визы Марэк намерен неделю: удобно и экономно. Белорусская виза в Польше стоит дорого, в отличие от специального пропуска.

Марэк Гжибэк:

Вот с этим документом можно приехать без визы в Беларусь! Если Марэку о жилье заботиться не пришлось, то остальные туристы, как правило, заранее бронируют гостиницу. Например, этот трехзвездочный отель удобно расположен рядом с автовокзалом.

Алла Карпович, директор отеля:

Бесплатно для туристов предоставляется бассейн с гидравлическим массажем, тренажеры, фиточаи подаются. Сауна у нас электро и на дровах банька с веничком.

Татьяна Трояновская, администратор отеля:

Группы всегда встречаем весело. Организовываем здесь национальную встречу. Есть литовская фирма, которая с нами сотрудничает очень давно. Так вот, они уже даже знают и всех туристов везут к нам исключительно. Кстати, о еде. Меню в ресторане многоязычное и даже иллюстрировано. Чтобы турист легко мог выбрать и отведать настоящее блюдо белорусской кухни.

Марина Луфёрова, гид туристической компании (Минск):

Дранікі, нават з сабой у дарогу заказваюць. Мы гаворым і нашы афіцыянты, што яны халодныя будуць несмачныя. Нам гавораць: «Не, яны такія смачныя нават халодныя. Мы ўчора ў дарозе елі».

Год действия безвизового режима в стране был эксперимент и в какой-то степени экзамен. Сегодня в зачетку можно смело ставить «отлично». Свыше 50 тысяч безвизовых туристов, без сбоя работа границы, открытие турфирм и объектов сервиса – а это более 400 новых рабочих мест. И главное – доход туристического сектора региона – 12 миллионов евро.

Галина Буро, СТВ:

Безвизовый режим в Гродно дал мощный толчок развитию инфраструктуры. За прошлый год в центральной части города открылось 10 новых объектов общепита – это всевозможные рестораны, кафе, кофейни, что очень удобно. Например, сегодня холодно – можно согреться горячим кофе, не отрываясь от экскурсии.

Уже с Нового года иностранцам на территории города и района разрешено находиться без визы не 5 дней, как раньше, а до 10. А значит, дорогу – медицинскому туризму. Лечение зубов, хирургические, урологические и лор-операции, коррекция зрения, пластика лица и тела – времени безвиза на это предостаточно.

Сергей Визгалов, заместитель главного врача по хирургии Гродненской областной клинической больницы:

Определяющие моменты – это все-таки цена, потому что мы сравнивали цены. У нас, в общем-то, на 30-40 % это всё дешевле, а уровень оказания помощи – не хуже. Расширять медицинский туризм впору и Бресту. Город со всеми красотами и достопримечательностями полностью вошел в безвизовую зону. Исторический момент случился ровно 1 января. Там встретили первых зарубежных туристов из Польши без визы.

Славомир Юфимук, турист (Польша):

В режиме «без виз» вижу только плюсы. Пересекать границу будет намного легче, чтобы пообщаться или просто выпить чашечку кофе. По новым правилам, расширилась и география пунктов пропуска. В бизвизовую зону вошли гродненские железнодорожный вокзал и аэропорт.

Сейчас аэропорт «Гродно» в стадии переговоров с компаниями-лоукост, то есть с бюджетными авиалиниями. Они популярны во всем мире. Тем более, мощность гродненского воздушного вокзала – 300 человек в час. Зал ожидания ожидает первых безвизовых туристов в ближайшее время.

Ирина Лойко, диспетчер участка сервиса государственного предприятия «Белаэронавигация» аэропорт «Гродно»:

Гродненский аэропорт является международным аэропортом. Он прошел все необходимые сертификации, соответствует всем международным стандартам. Поэтому мы готовы принимать самолеты из любых стран.

Но, конечно, лучшая реклама качества – в социальных сетях, где по хэштэгам и геометкам можно найти Беларусь на страничках сотен иностранцев. А вот популярный польский видеоблогер Михал Сикорски пошел еще дальше и посвятил сразу два ролика Беларуси. В первом – сломил стереотипы о нашей стране, во втором – опробовал «безвиз». Ролики набрали свыше миллиона просмотров. На своем примере блогер рассказал, как поляку оформить в Гродно въезд без визы, где снять жилье, что посетить. И даже раздал советы, какие товары стоит приобрести в гродненских магазинах.

Михал Сикорски, турист (Польша):

Я очень рекомендую хлебный квас. Мне он понравился гораздо больше, чем кола. У нас тоже есть хлебный квас, но он не такой. Белорусский квас действительно хороший. Очень вкусный также черный белорусский хлеб. У нас, в Польше, сложно купить такой хлеб, как в Беларуси.