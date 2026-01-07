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США перебрасывают военно-транспортные самолёты в ЕС

07 января 2026 12:31
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США перебрасывают военно-транспортные самолёты в ЕС-0

Вашингтон перебросил транспортные самолеты C-17 Globemaster и тяжеловооруженные вертолеты AC-130J Ghostrider в Великобританию, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Times.

В материале указано, что 3 базы Королевских ВВС приняли 14 самолетов C-17 Globemaster и 2 тяжело вооруженных вертолета AC-130J Ghostrider. При этом на борту Globemaster потенциально могут находиться по меньшей мере 5 вертолетов MH-60M Black Hawk и 1 MH-47G Chinook, применяемые в спецоперациях.

Оборонное ведомство Британии отказало в даче комментариев по данной информации.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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