Внимание велотуристам Беларуси! Перевозить велосипеды в железнодорожных вагонах с августа нужно по новым правилам

Новости Беларуси. В августе изменились требования, предъявляемые к велосипедам, перевозимым в качестве ручной клади в железнодорожных вагонах. Велотуристам надо отнестись внимательнее.

Чтобы на себе ощутить все изменения, внесенные в правила перевозки велосипедов в железнодорожных составах, отправляемся в путь. Для чистоты эксперимента просим администрацию белорусской «чыгункі» составить нам компанию и, вооружившись велосипедами, что называется, на своей шкуре проверить, по ровным ли рельсам едут новые правила.

Робко и не совсем слаженно начинаем движение. Снабженец вокзала (именно ему выпала участь встречать нас) и журналист – впервые за рулем велосипеда.

Первое – покупаем билет. И на себя, и «на того парня». Кстати, оплачивать проезд за велосипед надо было и раньше, вот только теперь появились «приграничные» 200 сантиметров. Но о них чуть позже. Пока же с билетами на руках попадаем в руки начальника минского вокзала. Именно он и будет нашим гидом в электричках эконом- и бизнес-класса, а также в поезде международного следования.

Как и прежде, в не разобранном виде в электричке один пассажир может провести лишь один велосипед в тамбуре вагона или на местах, которые определит перевозчик. В нашем случае.

Владимир Григорович, начальник железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский»:

Сейчас мы их расположили в таком месте, где нет сидений, нет каких-то неудобств пассажирам.

Сколько двухколесных может находиться в одном вагоне, в правилах четко не прописано. То есть и 60 – это возможно. За такое количество тех, кто позже «заехал» в состав, штрафовать, заверил начальник столичного вокзала, не будут. Правда, на практике, продолжает Владимир Александрович, велосипедисты и сами предпочитают «разъехаться» по всей электричке. А вот в тамбуре черным по белому: один велосипед.

Пока гид рассказывает нам о плюсах новых правил и даже не подозревает, какой сюрприз мы ему приготовили, в рамках эксперимента четверо увлеченных уже подъезжают к станции «Ждановичи». Пока на велосипедах. Путь держат неблизкий, а потому одну остановку – по рельсам. У табло с расписанием к дебатам подключаются все: с новыми правилами ознакомиться как-никак успели.

Выбор останавливают на городских линиях. Шутят, там меньше вероятность осмотра с рулеткой.

Анастасия Янчевская:

Конечно, у нас весьма дешевый проезд: за 1200, доплатить еще 1200 – это не так уж страшно. А когда вопросы касаются проезда в регион, то проезд, например, стоит 50 тысяч, и еще 50 тысяч заплатить за велосипед – это может себе позволить не каждый.

В результате команда велолюбителей разделилась на двое, по аналогии с колесами: пара товарищей проезд вело оплатила, еще одна положилась «на авось».

Велосипедист:

Снимаем переднее колесо, пристегиваем к рамке велосипеда, прячется все это в красивый красный чехол. Теперь велосипед сложен и упакован. Красив, опрятен и чист.

Вот так велосипедисты и десантируются в электричку.

Для Владимира Григоровича такая встреча – неожиданность. Для любителей велопрогулок – возможность высказать свои пожелания и предложения.

Туда нельзя, но и в тамбуре по правилам столько находиться не может.

Правда, «попросить на выход» этих ребят Владимир Александрович не в праве: билеты у них на руках. Вот и остается разве что пожимать плечами да молча рассматривать пейзажи белорусские за окнами электрички.

Вот так и рельсы запретов не могут пересечься с велодорожкой желаний.

А наш путь продолжается. На очереди – электричка бизнес-класса. Здесь нет тамбуров, где бы ютились велосипедисты – подвижной состав новый, оборудован и спецпоручнями для велосипедов.

Что касается оплаты билета за «стального друга», здесь цифры будут выше в три раза. Да и зайцев, как в эконом, здесь просто быть не может. Бдительные контролеры то и дело делают обход, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Гид уверен: именно в таких вагонах и следует перевозить ручную кладь сверх нормы.

Кстати, вернемся к тем самым 200 см. До внесения изменений предметы свыше 200 сантиметров в трех измерениях перевозить в пассажирских вагонах запрещалось, теперь – плати и следуй. Вот только что, если билет, к примеру, из Минска до Одессы стоит 100 долларов, так не ровен час «железный конь» может и «закусаться». И вот еще: обязан ли пассажир соблюдать новые правила, если их не знает и проводник?

Ольга Жибуль, проводник пассажирских вагонов:

В багажной квитанции не стоимость проездного билета, а за 20 кг багажа. Это незначительная сумма.

Такая путаница заставляет-таки обратиться к букве закона. На бумаге.

Владимир Григорович, начальник железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский»:

Каждый предмет размером по сумме трех измерений более 200 см перевозится на один дополнительно оформленный полный проездной документ.

Чтобы «обкатать» новые правила, у железной дороги есть еще три месяца. К диалогу, признался напоследок начальник столичного вокзала, готовы. Вот только смогут ли те, кто крутит педали, повлиять на показатели на рулетке?