«Внимание – дети»: возле школ появились мобильные камеры движения скорости

Новости Беларуси. Мобильные камеры контроля скорости появились на Минщине вблизи учебных заведений. В стране до 8 сентября объявлено специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Госавтоинспекция призывает водителей к бдительности: дети за лето забыли безопасные маршруты, поэтому взрослые должны сконцентрироваться на дороге. Иначе не избежать зла.

Так, как это случилось первого сентября в Пристоличье: в деревне Атолино 7-летняя девочка днем ​​перебегала дорогу и оказалась под колесами легковушки. Сейчас она с травмами в больнице.