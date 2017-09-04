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«Внимание – дети»: возле школ появились мобильные камеры движения скорости

04 сентября 2017 15:23
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Новости Беларуси. Мобильные камеры контроля скорости появились на Минщине вблизи учебных заведений. В стране до 8 сентября объявлено специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Внимание – дети»: возле школ появились мобильные камеры движения скорости-1

Госавтоинспекция призывает водителей к бдительности: дети за лето забыли безопасные маршруты, поэтому взрослые должны сконцентрироваться на дороге. Иначе не избежать зла.

Так, как это случилось первого сентября в Пристоличье: в деревне Атолино 7-летняя девочка днем ​​перебегала дорогу и оказалась под колесами легковушки. Сейчас она с травмами в больнице.

# общество # Фотофакт # ГАИ

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