Особые ритуалы, одежда и знаки внимания: как предметы могут рассказать о секретах жизни и быта своих владельцев

С этих черно-белых снимков смотрит целая эпоха. Словно на «Титанике», ушли под воды времени ее атрибуты и символы. Но кое-что о нравах своих владельцев могут рассказать эти чудом сохранившиеся предметы.

Игорь Сурмачевский, коллекционер: Это свадебное платье 1912 года, выполненное из натурального шелка цвета шампань, украшенное баттенбергским кружевом и расшитое натуральным жемчугом. Ценность этому платью придает фотография того времени, именно 1912 года, самой невесты в этом платье. Что еще самое ценное в этом ансамбле, это присутствие здесь самого венка, фаты и туфелек из тончайшей кожи и натурального шелка.

Летом шляхта заботилась о делах поместья, а вот осенью пожинала плоды своих трудов. Балы – самое подходящее место для встреч, общения и влюбленностей. Последнее было предметом тайны.

Игорь Сурмачевский, коллекционер: Кавалер, когда передавал какую-то записку даме, то для этого был специальный футляр, его называли «сладкая записка». Его можно было передавать в большой тайне, чтобы никто не видел, что молодые переписываются. Для тайнописи между влюбленными существовал и такой «язык веера». Самые распространенные жесты, например: если дама прикладывала веер к левой щечке, то это говорила, что да, если к правой – нет.

Если намерения были тверды, влюбленные сообщали о помолвке своим семьям. Чтобы проверить чувства, порой приходилось ждать целую вечность. Пара писала друг другу письма и довольствовалась редкими встречами. И горе тому, кто не прошел испытания верностью.

Игорь Сурмачевский, коллекционер:

Между прочим заручэнне могло продолжаться протяженное время, до трех лет. И в это время кавалер не имел права ухаживать за какой-то другой дамой, кроме дамы своего сердца. Иногда в светской хронике было написано, что найден такой-то молодой человек, который был убит шпилькой в сердце с запиской «тебе, неверный».

Приготовления к свадьбе и тогда, и сейчас волнительно для сердца и расточительно для кошелька. Правила этикета накладывали свой отпечаток на поведение молодых. Когда день свадьбы был известен, жених наведывался в гости к своей избраннице с «корзинкой невесты», полной подарков для членов ее семьи.

Игорь Сурмачевский, коллекционер:

Например, это были в первую очередь какие-то ювелирные изделия: гребни, специальные шпильки для шляп. А для будущего тестя это в основном предметы мужского туалета. Это могла быть трость, могло быть оружие, мог быть и какой-то парфюм. В то время мужчины уже пользовались одеколоном. В то время это называлось «кельнская вода». Были и такие необычные и интимные подарки своей невесте, как шелковые подвязки.