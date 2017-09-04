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Принять до 200 малышей: ясли-сад во Фрунзенском районе открылся после реконструкции 4 сентября

04 сентября 2017 13:12
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Новости Беларуси. После масштабной реконструкции в Минске открылся ясли-сад. Здание на проспекте Пушкина пустовало с 2000 года. Ранее оно принадлежало одному из столичных предприятий и было передано администрации Фрунзенского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять до 200 малышей: ясли-сад во Фрунзенском районе открылся после реконструкции 4 сентября-1

Принять до 200 малышей: ясли-сад во Фрунзенском районе открылся после реконструкции 4 сентября-3

Ремонт начался после того, как рядом выросли жилые новостройки. 4 сентября полторы сотни непосед приняли в 8 группах. Для ребят подготовлены уютные игровые комнаты и спальни. Весело и с пользой дети будут проводить время в музыкальном и спортивном залах.

Принять до 200 малышей: ясли-сад во Фрунзенском районе открылся после реконструкции 4 сентября-6

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Сад рассчитан на 150 мест, однако мы уже сейчас видим, что можем доукомплектовать объектами и оборудованием, чтобы сад функционировал и принимал до 200 детишек.

До Дня города в Минске будут открыты почти 20 объектов инфраструктуры. В том числе еще 2 детских сада – в Каменной горке и микрорайоне «Запад».

# общество # Детские сады в Минске

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