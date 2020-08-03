Прямой эфир

Внеочередная сессия парламентариев: депутаты ратифицировали пакет международных документов

03 августа 2020 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей ратифицировали пакет международных документов на внеочередной сессии. Для включения в повестку дня Постоянные комиссии подготовили три законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередная сессия парламентариев: депутаты ратифицировали пакет международных документов-1

Один из документов касается сотрудничества Беларуси и Египта в сфере высшего и послевузовского образования. Депутаты также приняли законопроект о присоединении нашей страны к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования.

Внеочередная сессия парламентариев: депутаты ратифицировали пакет международных документов-4

Кроме того, Палата представителей ратифицировала соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ЕАЭС.

Внеочередная сессия парламентариев: депутаты ратифицировали пакет международных документов-7

Виталий Васюков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Данный закон позволит систематизировать работу субъектов хозяйствования, именно которые работают с драгоценными металлами, камнями, унифицировать эту работу. И такой особенностью для Республики Беларусь будет то, что этот закон предполагает ведение единой учётной базы субъектов, именно которые занимаются данными операциями с камнями, металлами. Позволит это улучшить, упростить работу в данном направлении. 

Внеочередная сессия парламентариев: депутаты ратифицировали пакет международных документов-10

Решение созвать внеочередную сессию парламента было принято главой государства для рассмотрения важных вопросов, а также заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. 

# Парламент Беларуси # общество # Виталий Васюков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть
03 августа 2020 10:23

Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть

Белорусские парламентарии рассмотрели ряд международных договоров
03 августа 2020 08:48

Белорусские парламентарии рассмотрели ряд международных договоров

«Они просто теряют некоторую нить, общий язык, диалог отсутствует». Почему в парах происходят измены
03 августа 2020 08:16

«Они просто теряют некоторую нить, общий язык, диалог отсутствует». Почему в парах происходят измены