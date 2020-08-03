Внеочередная сессия парламентариев: депутаты ратифицировали пакет международных документов

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей ратифицировали пакет международных документов на внеочередной сессии. Для включения в повестку дня Постоянные комиссии подготовили три законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из документов касается сотрудничества Беларуси и Египта в сфере высшего и послевузовского образования. Депутаты также приняли законопроект о присоединении нашей страны к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования.

Кроме того, Палата представителей ратифицировала соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ЕАЭС.

Виталий Васюков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Данный закон позволит систематизировать работу субъектов хозяйствования, именно которые работают с драгоценными металлами, камнями, унифицировать эту работу. И такой особенностью для Республики Беларусь будет то, что этот закон предполагает ведение единой учётной базы субъектов, именно которые занимаются данными операциями с камнями, металлами. Позволит это улучшить, упростить работу в данном направлении.