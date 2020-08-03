Белорусские парламентарии рассмотрели ряд международных договоров

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии приступают к работе в рамках третьей внеочередной сессии. В Овальном зале 3 августа рассмотрели несколько международных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики открылась в соответствии с указом главы государства для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и парламенту. Заседание в верхней палате запланировано на вторую половину дня.

Сенаторы рассмотрят вопросы о даче согласия на назначение членов правления Нацбанка. В повестке также обсуждение ряда законопроектов.