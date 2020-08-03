Прямой эфир

Белорусские парламентарии рассмотрели ряд международных договоров

03 августа 2020 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии приступают к работе в рамках третьей внеочередной сессии. В Овальном зале 3 августа рассмотрели несколько международных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии рассмотрели ряд международных договоров-1

Напомним, внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики открылась в соответствии с указом главы государства для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и парламенту. Заседание в верхней палате запланировано на вторую половину дня.  

Сенаторы рассмотрят вопросы о даче согласия на назначение членов правления Нацбанка. В повестке также обсуждение ряда законопроектов.  

# Парламент Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они просто теряют некоторую нить, общий язык, диалог отсутствует». Почему в парах происходят измены
03 августа 2020 08:16

«Они просто теряют некоторую нить, общий язык, диалог отсутствует». Почему в парах происходят измены

«Всё можно найти по доступности, по кошельку». В Гродно заработал школьный базар
03 августа 2020 07:17

«Всё можно найти по доступности, по кошельку». В Гродно заработал школьный базар

На пункте пропуска «Патерниеки» начинается реконструкция
03 августа 2020 06:52

На пункте пропуска «Патерниеки» начинается реконструкция