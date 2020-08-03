Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть

Владислав Рассохов, корреспондент:
Теперь здесь будут проходить спортивные соревнования и тренировки. Но еще год назад здесь питались участники и гости II Европейских игр.
Владислав Рассохов, корреспондент:
Теперь здесь будут проходить спортивные соревнования и тренировки. Но еще год назад здесь питались участники и гости II Европейских игр.
Около двух тысяч атлетов обслуживал этот павильон во время мультиспортивного форума. Обновленный комплекс будет не только для подготовки спортивного резерва Минска. Жители столицы в ближайшее время смогут его оценить.
Андрей Похолок, ведущий инженер УП «УКС Мингорисполкома»:
Сейчас завершена вторая очередь строительства – переоборудование объекта под универсальный спортивный комплекс. За время работ были возведены перегородки, стены под административные помещения. Появились игровые залы, тренажерные залы, зал для аэробики, хореографии, акробатики.
Общая площадь здания чуть больше 10 000 квадратных метров. Здесь заработают конференц-зал, кафетерий, душевые и тренерские кабинеты. Скоро в игровых залах будет слышен свисток, а трибуны, рассчитанные на 132 человека, наполнятся болельщиками. Новые сооружения передадут СДЮШОР по фигурному катанию.
Сергей Фурманов, директор учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках главного управления спорта и туризма Мингорисполкома»:
Прежде всего, в составе этого универсального спортивного комплекса будут залы хореографии, такие помещения, которых нам реально не хватало. Потому что на льду, в принципе, у нас хватает условий. А вот залы хореографии, которые необходимы для подготовки юных фигуристов, в состав спорткомплекса входят.
Привлечь как можно больше молодежи к спортивной культуре и укреплению здоровья? Запросто! Ведь здание находится в Студенческой деревне. За смену комплекс сможет принимать 160 человек.
Андрей Похолок:
Сейчас завершаются инженерные, пусконаладочные системы, объект сдается в эксплуатацию. В больших игровых залах у нас гетерогенное покрытие, применялось также акустическое покрытие под арками. Готовы тренажерные залы для силовой и аэробной подготовки, скамьи для жима, велодорожки, беговые дорожки уже ждут своих посетителей.
Возможно, и из этих залов выйдут новые чемпионы.