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Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть

03 августа 2020 10:23
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Владислав Рассохов, корреспондент:
Теперь здесь будут проходить спортивные соревнования и тренировки. Но еще год назад здесь питались участники и гости II Европейских игр.

Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть-1

Около двух тысяч атлетов обслуживал этот павильон во время мультиспортивного форума. Обновленный комплекс будет не только для подготовки спортивного резерва Минска. Жители столицы в ближайшее время смогут его оценить.

Андрей Похолок, ведущий инженер УП «УКС Мингорисполкома»:
Сейчас завершена вторая очередь строительства – переоборудование объекта под универсальный спортивный комплекс. За время работ были возведены перегородки, стены под административные помещения. Появились игровые залы, тренажерные залы, зал для аэробики, хореографии, акробатики.

Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть-4

Общая площадь здания чуть больше 10 000 квадратных метров. Здесь заработают конференц-зал, кафетерий, душевые и тренерские кабинеты. Скоро в игровых залах будет слышен свисток, а трибуны, рассчитанные на 132 человека, наполнятся болельщиками. Новые сооружения передадут СДЮШОР по фигурному катанию.

Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть-7

Сергей Фурманов, директор учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках главного управления спорта и туризма Мингорисполкома»:
Прежде всего, в составе этого универсального спортивного комплекса будут залы хореографии, такие помещения, которых нам реально не хватало. Потому что на льду, в принципе, у нас хватает условий. А вот залы хореографии, которые необходимы для подготовки юных фигуристов, в состав спорткомплекса входят.

Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть-10

Привлечь как можно больше молодежи к спортивной культуре и укреплению здоровья? Запросто! Ведь здание находится в Студенческой деревне. За смену комплекс сможет принимать 160 человек.

Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть-13

Андрей Похолок:
Сейчас завершаются инженерные, пусконаладочные системы, объект сдается в эксплуатацию. В больших игровых залах у нас гетерогенное покрытие, применялось также акустическое покрытие под арками. Готовы тренажерные залы для силовой и аэробной подготовки, скамьи для жима, велодорожки, беговые дорожки уже ждут своих посетителей. 

Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть-16

Возможно, и из этих залов выйдут новые чемпионы.

# Здания Минска # общество # Владислав Рассохов # Андрей Похолок # Сергей Фурманов # Фотофакт

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