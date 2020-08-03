Новый спорткомплекс откроется в Студенческой деревне. Что там будет, и как он будет выглядеть

Владислав Рассохов, корреспондент: Теперь здесь будут проходить спортивные соревнования и тренировки. Но еще год назад здесь питались участники и гости II Европейских игр.

Около двух тысяч атлетов обслуживал этот павильон во время мультиспортивного форума. Обновленный комплекс будет не только для подготовки спортивного резерва Минска. Жители столицы в ближайшее время смогут его оценить.

Андрей Похолок, ведущий инженер УП «УКС Мингорисполкома»:

Сейчас завершена вторая очередь строительства – переоборудование объекта под универсальный спортивный комплекс. За время работ были возведены перегородки, стены под административные помещения. Появились игровые залы, тренажерные залы, зал для аэробики, хореографии, акробатики.