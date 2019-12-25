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«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым

25 декабря 2019 11:31
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Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают сегодня в 100 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси также утвержден официальный выходной.

Католические и протестантские церкви, придерживающиеся григорианского календаря, именно 25 декабря идут в храмы, чтобы разделить радость явления миру Спасителя.

Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово именно сегодня, поздравления направил Президент Александр Лукашенко.

«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров – социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия. Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.

«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым-4

# Церковные праздники # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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