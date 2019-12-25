«Может использоваться досрочно». Всё об изменениях «Семейного капитала» в одном материале

В Беларуси продлили программу семейного капитала до 31 декабря 2024 года. Ввели ряд положительных новшеств: увеличили сумму выплаты и расширили случаи, когда можно досрочно использовать эти деньги. Александр Костюкевич, юрист:

С первого января 2020 года сумма капитала будет начисляться в белорусских рублях и она составит 22 500 белорусских рублей. Эта сумма будет индексироваться с учетом роста индекса потребительских цен.

Более полутора миллиардов белорусских рублей – на такую сумму открыты депозитные счета отечественного семейного капитала. И если на старте социальной программы в 2015 году эта сумма была условной и увидеть деньги семья могла лишь по достижении совершеннолетия ребенка, то сегодня финансами можно распоряжаться почти свободно и не только в медицинских целях. Александр Костюкевич:

Если мы улучшаем жилищные условия, если мы строим, приобретаем, реконструируем жилые помещения, то мы должны помнить основное условие – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. При условии этого можно погашать кредиты, проценты по кредитам и непосредственно уплачивать.

Медицина. Раньше деньги можно было тратить лишь на экстренные операции, сегодня все проще, вплоть до стоматологических вмешательств. Александр Костюкевич:

Также может использоваться досрочно на получение среднего специального или высшего образования, но в государственных учебных заведениях.

Обладателями этой суммы автоматически становятся родители, которые воспитывают трех и больше малышей, причем дети могут быть и усыновленные.

​​​​​​Александр Костюкевич:

Соответственно на момент подачи заявления, которое подается в исполнительный комитет, либо в администрации районов, троим или более детям должно быть 18 лет.