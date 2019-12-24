«Просто пройти невозможно». Машины заполонили двор на Тикоцкого, жители возмущены

Новости Беларуси. Отсутствие тротуаров и постоянный поток машин заставили жителей двора на улице Тикоцкого забить тревогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Здесь всегда много автомобилей, и пешеходам приходится идти прямиком по дороге. К тому же некоторые водители взяли привычку ездить с явным превышением скорости. Проблема усугубляется с наступлением темноты. Жители хотели бы полноценной реконструкции с восстановлением тротуаров и установкой нескольких искусственных неровностей.





Жуткие проблемы, это сейчас машин нет, а в выходные, сейчас наступят, тут вообще невозможно будет пройти.