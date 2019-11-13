«Вместе с машиной мне достался штраф». Что нужно знать прежде, чем вступать в наследство

Наследство через суд. В процессе дележки нажитого порой разгораются нешуточные страсти. Даже если в завещании указан один наследник, далеко не факт, что всё достанется ему. Александр Костюкевич, юрист:

Независимо от воли лица, если есть у него нетрудоспособные родители и дети, они получат обязательную долю наследства. Она составляет половину того, что бы они получили в случае наследования по закону.

Анастасия Леонович недавно получила в наследства автомобиль. Имущество оказалось с хвостом. Анастасия Леонович, получила автомобиль в наследство:

Так получилось, что два месяца назад мне в наследство осталась машина. Все было хорошо, я сдала на права, начала оформлять и оказалось, что вместе с машиной мне достался штраф. И сейчас я не знаю, нужно мне его оплачивать или нет.

Александр Костюкевич:

Административные штрафы в данном случае платить не нужно, потому что административные взыскания налагаются лично на нарушителя. Но если это будет кредит за невыплаченное транспортное средство, долги перед банками и другими заемщиками будут переходить. Порой в завещании всплывают «непонятные наследники». Нечистые на руку втираются в доверие к пожилым людям и становятся владельцами «двушки в центре». Родственники могут оспорить такое решение в судебном порядке. Александр Костюкевич:

Мы должны взять медицинскую карту, посмотреть все эти нюансы, возможно, в таком случае оспорить завещание.

Завещателям стоит учитывать, что родственники могут отказаться от законного права. Эксперты советуют заранее назначить наследников. Александр Костюкевич:

Например, трое детей. По завещанию по одной третьей ровной части всем определено. Если бы у нас было наследование по закону, то потомки одного из умерших на момент открытия наследства получили все, что причиталось этому наследнику по закону.