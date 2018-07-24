Опасна ли позеленевшая вода в Дроздах и Минском море?

Новости Беларуси. Водохранилища Дрозды и Минское море приобрели ярко-зеленый цвет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Водохранилища Дрозды и Минское море приобрели ярко-зеленый цвет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такое позеленение не что иное, как цветение. Способствуют этому процессу сине-зеленые водоросли. Изменение цвета может произойти как в морской, так и в пресной воде. Цветение начинается из-за избытка питательных веществ, высокой температуры и жаркого солнца. Продолжительность – одна-две недели как раз в конце июля и начале августа.
Светлана Костян, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Цветение воды не опасно для человека. Опасность может быть в том случае, если в водоеме присутствуют возбудители инфекции. За этим следят санитарно-гигиенические службы города. Они сообщают гражданам, в каких водоемах можно купаться, а в каких нельзя.