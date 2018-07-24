2000 минчан обяжут заплатить за воду по полному тарифу

Новости Беларуси. Причиной стала несвоевременная сверка показаний счетчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По правилам, выполняться она должна раз в шесть лет. Весной соответствующие уведомления получили 5000 жителей столицы. Однако почти половина писем осталась без ответа.

Василий Ананич, начальник центра по расчетам с потребителями «Водосбыт»:

Если семья из четырех человек в среднем потребляет за месяц 10-15 кубических метров воды, то после перевода на нормы начисления пойдут в размере 30 кубических метров воды. Расчет по поверенным приборам учета воды – это одна из норм соблюдения действующего законодательства на сегодняшний день. Мы вынуждены идти на такой шаг.