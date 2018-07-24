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2000 минчан обяжут заплатить за воду по полному тарифу

24 июля 2018 20:09
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Новости Беларуси. Причиной стала несвоевременная сверка показаний счетчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По правилам, выполняться она должна раз в шесть лет. Весной соответствующие уведомления получили 5000 жителей столицы. Однако почти половина писем осталась без ответа.

2000 минчан обяжут заплатить за воду по полному тарифу-1

Василий Ананич, начальник центра по расчетам с потребителями «Водосбыт»:
Если семья из четырех человек в среднем потребляет за месяц 10-15 кубических метров воды, то после перевода на нормы начисления пойдут в размере 30 кубических метров воды. Расчет по поверенным приборам учета воды – это одна из норм соблюдения действующего законодательства на сегодняшний день. Мы вынуждены идти на такой шаг.

2000 минчан обяжут заплатить за воду по полному тарифу-4

К слову, такое наказание ждет штрафников только в июне. Если минчане добровольно обратятся в управление «Водосбыта», то после сверки платить можно будет как и прежде. Неисправные счетчики инстанции заменят бесплатно.

# Водоснабжение # общество # Василий Ананич # Фотофакт

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