Вмешательство в человеческую природу. Как Православная церковь относится к процедуре ЭКО?

Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Отец Алексей, скажите, если мы говорим о том, что это случилось в семье к радости, ожиданию всех – это замечательно. Если все-таки острое желание иметь ребенка приводит женщину в медицинское учреждение, и она пытается стать мамой через методы ЭКО. Эти вмешательства в человеческую природу современной науки и медицины – как вы смотрите на это с точки зрения религии?
Алексей Поляков, настоятель домового храма Покрова Пресвятой Богородицы:
Конечно, сейчас время не стоит на месте, и новые технологии приходят на смену старым. Все самое лучшее, я считаю, стоит брать. В нашей церкви существует разработанный специальный правовой, нормативный даже, документ, который регламентирует и подразумевает под собой, что зачатие должно все-таки происходить при обычном, естественном течение жизни. Потому что сам процесс ЭКО подразумевает под собой оплодотворение нескольких яйцеклеток. Отбираются, это грубо звучит, самые удачные. Что же делать тогда с остальными, в утиль? Как-то, я считаю, это неразумно. Все-таки должно быть какое-то четкое понимание, что всему свое время. Если так произошло, и есть желание у человека, кто может нам запретить взять того же ребенка из приюта? Это тоже такой один из вариантов. У нас в церкви существует очень много таких примеров, когда священники брали в семьи к себе детей из приютов. Причем вырастали очень хорошие дети.
Почему поздняя беременность требует более тщательного наблюдения? Ответила акушер-гинеколог – подробнее здесь.