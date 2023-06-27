Вмешательство в человеческую природу. Как Православная церковь относится к процедуре ЭКО?

Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Отец Алексей, скажите, если мы говорим о том, что это случилось в семье к радости, ожиданию всех – это замечательно. Если все-таки острое желание иметь ребенка приводит женщину в медицинское учреждение, и она пытается стать мамой через методы ЭКО. Эти вмешательства в человеческую природу современной науки и медицины – как вы смотрите на это с точки зрения религии?