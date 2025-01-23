Влияет ли пол на выбор профессии с точки зрения энергии? Рассказал эксперт по матрице судьбы

Мужчина и женщина: два разных мира. Вот эти гендерные равенства, гендерные различия – о них постоянно ходят споры и постоянно это пытаются исследовать. И всегда научные доказательства идут рука об руку со стереотипами. Но стоит отметить, что мужчины и женщины по своей природе втянуты действительно в непростую игру, где ожидания общества формируют наши жизни. Если верить в то, что все девушки, красивые девушки, по своей природе меркантильны, а все мужчины – настоящие добытчики, воины, никогда не плачут и никогда не жалуются, то можно действительно многое упустить. Например, выбрать не ту профессию или обесценить свои или чужие достижения. Что же значит быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной? Как складываются наши роли в обществе и как на нас влияют стереотипы? Давайте разбираться ток-шоу «Точки над «i».

Елена Кузнецова, эксперт по матрице судьбы:

Я изучаю матрицу судьбы. Она рассчитывается по дате рождения и основана на 22 старших арканах таро. И в этой матрице мы можем видеть каждого человека, какие у него энергии на ключевых позициях. И вот если есть энергии на ключевых позициях мужские у женщины, тогда у нее острый ум, у нее организаторские способности, у нее очень большая трудоспособность, и она очень хорошо ладит с мужчинами. Вот это именно тот случай. Бывает, что у мужчин женские энергии стоят на ключевых позициях, и тогда эти мужчины, они очень понимают хорошо красоту, они умеют хорошо готовить, и они очень хорошо коммуницируют с женщинами. Вот, они находят общий язык, и поэтому можно вот им работать именно в этой сфере. Как работать, кем работать? Нужно чувствовать себя. Потому что, когда мы идем по тому, как от нас требует социум, когда мы заглушаем эти энергии, мы говорим: я какой-то неправильный, это так нельзя делать, тогда наши энергии накапливаются внутри, но им все равно нужен выход. И они тогда выстреливают либо в социум, взрыв, ну, то есть человек может тираном стать, деспотом, да, вот если женщина не может реализоваться в социуме. Или же оно выстреливает внутри, это уже психосоматика начинается. То есть обязательно нужно знать себя, чувствовать себя, и именно как тебе сердце подсказывает, так вот и нужно себя проявлять.