Как в Минске создают безбарьерную среду? Узнали в подробностях у представителя Мингорисполкома

Следующая пятилетка в Беларуси будет пятилеткой качества, заявил Александр Лукашенко в новогоднем обращении к белорусскому народу. Каждый год этой пятилетки будет посвящен одному важнейшему направлению. 2025 год объявлен Годом благоустройства. Он призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в нашей стране. Какие мероприятия направлены на создание и поддержание удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды жизнедеятельности людей? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город».

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Все проектные решения, которые сегодня предлагаются по новому строительству, по капитальному ремонту, по реконструкции, а он проходит через архитектурные службы, и вот здесь как раз основная задача. Одна из основных задач – соблюдение всех тех норм, которые сегодня предусмотрены нормативной документацией в части создания безбарьерной среды для физически ослабленных лиц. Физически ослабленные лица – это такой широкий спектр граждан, начиная от лиц возрастных и заканчивая взрослыми людьми с коляской, с детьми на руках. Любые проектные решения они предусматривают создание безбарьерной среды. Начиная от благоустройства в части снижения бортов в местах пересечения пешеходных связей, велосипедных с тротуарами, подходы к объектам жилищного строительства, к объектам социальной сферы, к транспортно-пересадочным узлам. Везде мы предусматриваем безбарьерную среду. Самое элементарное – это пандусы, поручни, кнопки вызова там, где нет физической возможности создания пандуса или установки его подъемника, мы как одну из мер – кнопка для вызова персонала либо для вызова помощи тому лицу, которому это потребуется.