Как стать травником и какие проблемы решает «аптечка» из растений? Рассказал фитооздоровитель

Что такое зима? Время теплых, домашних очагов, ароматного чая, уютных вечеров с книгой или интересным фильмом. Праздничное время, когда улицы сверкают огнями, а вокруг сказочные зимние пейзажи. А еще слякоть под ногами, ветер, мокрая обувь, шморганье носом. Только по статистике каждый из нас зимой переносит 3-4 заболевания, не говоря уже о гриппе. Самое время заняться профилактикой. Хорошее настроение, прогулки на свежем воздухе, физическая активность станут верными спутниками в борьбе с зимней хандрой и болезнями. А еще есть «волшебные таблетки» – витаминки. Куда же без них? А так ли это на самом деле, обсудим в программе «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Ольга, вы сами собираете растения? Расскажите, с чем вы пришли к нам в студию? Ольга Букат, биолог, травница, фитооздоровитель:

Я сама собираю растения, много выращиваю на участке, что-то собираю в дикорастущем виде, просто в лесу. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

То есть вы та самая травница? Ольга Букат:

Можно сказать, да. Это абсолютно простой опыт, этим может заниматься абсолютно любой человек. Наталья Надольская:

Ольга, откуда у вас эти знания? Мне всегда казалось, что травницы – им лет под 100. У них такие знания от их бабушек, прабабушек.