Как стать травником и какие проблемы решает «аптечка» из растений? Рассказал фитооздоровитель

Что такое зима? Время теплых, домашних очагов, ароматного чая, уютных вечеров с книгой или интересным фильмом. Праздничное время, когда улицы сверкают огнями, а вокруг сказочные зимние пейзажи. А еще слякоть под ногами, ветер, мокрая обувь, шморганье носом. Только по статистике каждый из нас зимой переносит 3-4 заболевания, не говоря уже о гриппе. Самое время заняться профилактикой. Хорошее настроение, прогулки на свежем воздухе, физическая активность станут верными спутниками в борьбе с зимней хандрой и болезнями. А еще есть «волшебные таблетки» – витаминки. Куда же без них? А так ли это на самом деле, обсудим в программе «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Ольга, вы сами собираете растения? Расскажите, с чем вы пришли к нам в студию?
Ольга Букат, биолог, травница, фитооздоровитель:
Я сама собираю растения, много выращиваю на участке, что-то собираю в дикорастущем виде, просто в лесу.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
То есть вы та самая травница?
Ольга Букат:
Можно сказать, да. Это абсолютно простой опыт, этим может заниматься абсолютно любой человек.
Наталья Надольская:
Ольга, откуда у вас эти знания? Мне всегда казалось, что травницы – им лет под 100. У них такие знания от их бабушек, прабабушек.
Ольга Букат:
В современном мире травничество имеет место быть, потому что этому можно учиться. У меня самообразование биолога, ботаника. Получала его в нашем биологическом факультете БГУ. И с собой расскажу, что я принесла. Я принесла показать, как выглядит чага. Это гриб-паразит, который паразитирует на стволах березы, иногда на других деревьях. Мы сегодня говорим много про здоровье, про иммунитет. Так вот, чага – это как раз таки такой гриб, который является мягким иммунопротектором. Это означает, что он способен именно мягко защищать нашу иммунную систему и правильным образом за ней ухаживать. Дело в том, что сегодня мы, конечно, отовсюду слышим о том, что иммунитет надо стимулировать, стимулировать, стимулировать. Но так ли это? Хочу немножко рассказать на эту тему, что если иммунитет очень сильно перестимулировать различными фармпрепаратами, синтетическими, то можно уйти в состояние аутоиммунного процесса. Это когда иммунная система, то есть наш внутренний воин и защитник от внешней антигенной агрессии… Начинает воевать не против внешних врагов, а против самого себя. В то же время, когда у человека снижен иммунитет, это тоже мы знаем, что это неприятно, это постоянные вялотекущие инфекции, это хронические воспаления, такие как герпес, тонзиллиты, это сниженный температурный ответ на инфекцию, ну и так далее. Так вот как раз таки травы, травы и лекарственные грибы – это те самые инструменты, которые являются очень мягкими, мягкими защитниками иммунной системы. Я даже не называла бы это стимуляторами, но именно иммунопротекторами. И травы – это всегда игра в долгую. Они не работают сразу здесь и сейчас моментально. Нужно понимать, что когда мы применяем травы, то это пролонгированное действие. И намного лучше пропить такой сбор в сезон простуд, но не тогда, когда уже наступила острая инфекция. Но, кстати, парадокс травничества заключается в том, что к травникам часто приходят люди, когда им уже много что не помогает, и они просят помощи. А травничество как раз таки работает наоборот. Оно лучше всего работает именно для профилактики. На ранних стадиях заболевания, когда еще человеку нужна доврачебная помощь.
Подробнее в видео.