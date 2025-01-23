Чего в БАДах больше: пользы или маркетинга? Мнение гастроэнтеролога

Что такое зима? Время теплых, домашних очагов, ароматного чая, уютных вечеров с книгой или интересным фильмом. Праздничное время, когда улицы сверкают огнями, а вокруг сказочные зимние пейзажи. А еще слякоть под ногами, ветер, мокрая обувь, шморганье носом. Только по статистике каждый из нас зимой переносит 3-4 заболевания, не говоря уже о гриппе. Самое время заняться профилактикой. Хорошее настроение, прогулки на свежем воздухе, физическая активность станут верными спутниками в борьбе с зимней хандрой и болезнями. А еще есть «волшебные таблетки» – витаминки. Куда же без них? А так ли это на самом деле, обсудим в программе «Точки над «i».

Анастасия Зюзина, гастроэнтеролог:

В БАДах очень много маркетинга. Это большая проблема современной медицины – употребление БАДов и витаминов бесконтрольно. Мы сталкиваемся с последствиями. Потом врачи же их и, как говорится, разгребают. Поэтому я за доказательную медицину, все хорошо, но в меру и по четким, точным назначениям, назначению доктора. Но сейчас тенденция такая, что все ставят себе диагноз авитаминоз, гиповитаминоз, покупают баночки. И бывают пациенты, у которых дома по 20 баночек БАДов. То есть они нормально не питаются, они употребляют одни только биологически активные добавки. И при этом страдают печень, сердце, как основные органы. При этом я всем пациентам объясняю, что правильное питание, здоровый сон, физическая активность намного больше дают организму, чем бесконтрольное употребление БАДов. Авитаминоз — это вообще полный дефицит витаминов в организме человека, с латыни «а» — это отсутствие. Гиповитаминоз — это снижение, то есть это такой неполный дефицит, так скажем. И когда люди говорят «авитаминоз», авитаминоза у нас сейчас в современных реалиях нет, но мы все равно есть запасы витаминов в организме, мы употребляем в пищу те же самые витамины, и поэтому говорить про авитаминоз не совсем корректно. Гипавитаминоз, да, но это нужно научно доказать еще, не научно, а лабораторно.