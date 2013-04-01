Новости Беларуси. Специальная операция «Арсенал» стартует 1 апреля в Минске. В ближайшие пять дней у владельцев оружия есть возможность сдать в милицию незарегистрированные ружья и пистолеты и избежать административной и уголовной ответственности. Тем же, кто еще не готов попрощаться со своим оружием и при этом хранит его в соответствии с законом, в эти дни можно пройти процедуру перерегистрации.

Правоохранители напоминают, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 14 лет. Только с начала года на территории республики изъято более 4 тысяч боеприпасов различного калибра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.