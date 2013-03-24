Власти города посчитали ущерб от «Хавера». Циклон обошелся Минску в 40 миллиардов рублей

Новости Беларуси. Тысяча машин спецтехники круглосуточно, сотни рабочих рук, нон-стоп на снежных свалках.

Осадки в плюс, финансы в минус. Последствия стихийно ворвавшегося циклона «Хавер» стали затратным пунктом в бюджете столицы. Следы заметали целую неделю. Тем временем город еще подсчитывает коммунальные расходы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Весь автопарк спецтехники – погрузчики, самосвалы, тракторы, бульдозеры – работали сутки напролет. Тонны сожженного топлива. Перерасход. На укрощение строптивого «Хавер» были брошены все силы. Заправляли водителей в эти дни больше нормы.

Дмитрий Горелик, водитель погрузчика ГПО «Горремавтодо» Мингорисполкома:

Нам заправляют 40 литров. За 11 часов все выжигаем. Без перерыва без перекура работали.

10 рейсов за смену. Умножайте на километраж до снежного полигона и обратно. Порядка 250 километров наматывает Николай Николаевич за 11 рабочих часов. После пересменки придет напарник. И опять по кругу. А ведь самосвал с тем еще топливным аппетитом: 30 литров на 100 километров.

Николай Ягур, водитель ГПО «Горремавтодор»:

Под 80 литров за смену сжигаем. Работает машина без выходных. День и ночь смена.

На снежные свалки за эти дни из города вывезли больше 100 тысяч кубометров снега. В Минске 14 местных Альп. Пока полигоны справляются. Определять дополнительные места складирования не будут. Только таять снег с такой щедростью погоды будет до июля, а то и позже.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

После того, как снег растает на снежных свалках, мы проведем меропрития. Они все будут убраны. То, что там осталось, это будет снято, завезено на городскую свалку и на ее месте мы засыплем слой грунта, чтобы привести в санитарное состояние эти свалки.

Вслед за снегоуборочной техникой улицы Минска обработали реактивами. Ведь за снежным «Хавером» в Беларуси уже ждали морозов. Более 6 тысяч тонн соли и песчано-соляной смеси ушло только на столицу. Всего одна тонна стоит 187 тысяч рублей. Вот и считайте, в какие суммы обходится наша безопасность и комфорт. Собственно, какими силами справляются со стихией, ощутили и сами минчане. Более ста тысяч человек вышли на помощь.

Пока «Хавер» накрывал город, он и сам взял в руки инвентарь. Директор 32 минского ЖЭСа в те дни стал коллегой дворников. Все 75 штатных сотрудников, включая слесарей-сантехников, мастеров и даже бухгалтерия сломали ни одну лопату. Помогали и жители. Дополнительно закупили 70 единиц рабочего инвентаря.

Михаил Варишак, директор ЖЭС №32 ЖРЭО Заводского района Минска:

Дополнительно мы закупали и песчано-соляную смесь, за 3 дня высыпали около 20 тонн. Это дополнительные затраты. Будет пережег по топливу. На лопаты израсходовано порядка 5 миллионов.

Всего в Минске 128 ЖЭСов. На инвентарь и топливо дополнительно тратились все. За сезон рабочая лопата сбивается больше, чем наполовину. Значит уже к следующей зиме рабочему, скажем, Леониду Франскевичу, выдадут другую. Стоит каждая порядка 120 тысяч. Но если дворники трудились в две смены и без перерыва, то водителей общественного транспорта «Хавьер»практически оставлял без работы. Александру Сикирицкому с диспетчерской до конечной остановки всего-то 12 километров. Но, рассказывает, что ехал по маршруту, казалось, вечность.

Александр Сикирицкий, водитель автобусного парка № 4 Минска:

Некоторые от графика и по полчаса отставали. Но это не вина водителя. Дорога была перекрыта. Диспетчер еще старалась регулировать. Чтобы вкладывались в график.

Автобусы и троллейбусы простаивали в пробках. И только к воскресенью система городского транспорта заработала по графику. А уже в понедельник на перевозку пассажиров дополнительно пустили около 100 единиц. Водителей выводили с выходных. Больше 20 машин техпомощи «Минсктранса» нон-стоп были на выездах. На вызовы SOS не успевали.

Николай Гапанович, заместитель генерального директор ГП «Минсктранс»:

Увеличение топлива произошло по оказанию помощи автобусам. Особенно была проблема на пригородных маршрутах. Например, Гатово. Отправляли техпомощь для того, чтобы сорвать хотя бы с места автобус. А также снегоуборочная техника.

Ремонтная мастерская «Горремавтодора» была переполнена неисправной техникой. Некоторые машины чинили прямо на улице. С запчастями проблем не возникало. Ведь о циклоне были проинформированы.

Александр Ярошик, главный инженер ГПО «Горремавтодор»:

Поломок было много, и те, которые долгосрочные, и оперативные. В первую очередь ремонт гидравлики, сварочные работы, когда водитель что-то не замечает в снегу - бордюры, люки и где-то что-то внепланово повреждает. Ну и второстепенные - это работы по расходному материалу. Это разнос кассет подметального оборудования, резины.

В общем, если подбить все расходы на уборку снега, начиная с обычной лопаты дворника, заканчивая пережогами топлива и ремонтом техники, то получится вполне себе впечатляющая сумма. По предварительным подсчетам город потратил до 40 миллиардов рублей. Такая вот снежная смета.