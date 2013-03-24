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Католики Беларуси празднуют сегодня Вербное воскресенье

24 марта 2013 15:32
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Новости Беларуси. Католики сегодня отмечают Вербное воскресенье. Оно предваряет Страстную неделю Великого поста. Празднуют его в честь входа Господня в Иерусалим. Во всех храмах с самого утра прошли праздничные богослужения. Верующие приходили в костёлы с украшенными веточками вербы. Окроплённый святой водой символ возрождения затем хранят дома весь год как источник целебной силы. Считается, что освящённая верба наделяет здоровьем и энергией, предохраняет от болезней и несчастий, рассказали в  программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех католических храмах Гродненщины с самого утра прошли праздничные богослужения. По преданию за неделю до распятия Христос вошёл в Иерусалим, а верующие его приветствовали пальмовыми ветвями. Найти у нас пальму проблематично, по этому в качестве символического дерева прихожане используют вербу. Это первое дерево, которое зацветает после зимы.

Жительница Гродно:
Для любого католика и православного это важно. Потому что подчёркивает ещё раз принадлежность к этой конфессии. Это один из дней, когда очень много людей приходят сюда прикоснуться к духовности.

# общество

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