Александра Салова уже 10 лет руководит Вилейским РКБО, который славится пошивом наматрасников из экологически чистых материалов

Новости Минской области. Их труд - наш комфорт, чистота наших городов и поселков. 24 марта свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне профессионального праздника корреспонденты программы «Центральный регион» на СТВ встретились с директором Вилейского районного комбината бытового обслуживания Александрой Саловой.

Для Александры Геннадьевны этот год особенный - юбилейный. 10 лет как она возглавила службу бытового обслуживания района. Историю женщины, которая сама сделала свою судьбу вы узнаете из сюжета.