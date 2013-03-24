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Александра Салова уже 10 лет руководит Вилейским РКБО, который славится пошивом наматрасников из экологически чистых материалов

24 марта 2013 13:06
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Новости Минской области. Их труд - наш комфорт, чистота наших городов и поселков. 24 марта свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне профессионального праздника корреспонденты программы «Центральный регион» на СТВ встретились с директором Вилейского районного комбината бытового обслуживания Александрой Саловой.

Для Александры Геннадьевны этот год особенный - юбилейный. 10 лет как она возглавила службу бытового обслуживания района. Историю женщины, которая сама сделала свою судьбу вы узнаете из сюжета.

# общество # Бытовое обслуживание населения

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