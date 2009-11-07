«Властелин села» — состязания среди молодых аграриев

В Минском районе прошли финальные состязания молодых сельских семей в умении вести хозяйство.

Жюри оценивало умение доить коров, распиливать бревна и колоть дрова, ковать железо и управлять гужевой повозкой. В нынешнем году конкурс приурочили к Году родной земли, он впервые проходил по всей стране. За выход в финал боролись почти 3,5 тысячи человек. Организаторы проекта намерены сделать эти состязания ежегодными.

Юрий Криводубский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Прежде всего для привлечения молодежи в село. Чтобы показать, что именно властелин села поднимет наше сельское хозяйство, и дать новое дыхание, новую жизнь нашему селу.