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«Властелин села» — состязания среди молодых аграриев

07 ноября 2009 15:48
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В Минском районе прошли финальные состязания молодых сельских семей в умении вести хозяйство.

Жюри оценивало умение доить коров, распиливать бревна и колоть дрова, ковать железо и управлять гужевой повозкой. В нынешнем году конкурс приурочили к Году родной земли, он впервые проходил по всей стране. За выход в финал боролись почти 3,5 тысячи человек. Организаторы проекта намерены сделать эти состязания ежегодными.

Юрий Криводубский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Прежде всего для привлечения молодежи в село. Чтобы показать, что именно властелин села поднимет наше сельское хозяйство, и дать новое дыхание, новую жизнь нашему селу.

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

Завершился конкурс на звание «Властелина села»

# общество # Фотофакт

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