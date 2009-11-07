В Гомеле открылся новый автомобильный мост

Протяженность моста через реку Сож – 343 метра, а его ширина – 11, 5 метров.

Уже стало традицией 7 ноября открывать важнейшие для страны социальные объекты, в ноябрьском списке их десятки. 7 ноября — символичная дата для столичного метрополитена. В 1997 году в этот день первые вагоны отправились на станцию Могилевскую. В 2005 — открылись Спортивная, Кунцевщина и Каменная горка, а два года назад — Борисовский тракт и Уручье. К ноябрьской традиции причастна и Минская кольцевая.

А в этом году 7 ноября в Гомеле открыли новый автомобильной мост через Сож протяженностью 343 метра и 11,5 метров шириной. Путепровод через реку не просто объединил две части города, но и улучшил сообщение в российско-украинском направлении. Объект закончили в рекордные сроки: вместо 4,5 лет строителям понадобилось менее 3. Белорусские специалисты успешно применили инновационные технологии и новые подходы в мостостроении.

Михаил Колотый, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»:

Уникальность этого моста в том, что строили и собирали его прямо на месте. И сваи забиты тоже уникальные. Всё это позволило сократить сроки строительства.

Владимир Семашко, Первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

За последние три-четыре года мы построили столько мостов, сколько не строили до этого 10 лет. И на этом останавливаться не будем. Этот мост — часть 9-го европейского транспортного коридора, так называемого пути «из варяг в греки», так что масштаб международный.