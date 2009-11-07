День закрытия осенних распродаж

В Минске и в областных центрах такие распродажи почти два месяца собирали немало покупателей.

Горожане могли запастись всем необходимым на зиму. В столице в последний ярмарочный день витаминную продукцию раскупали по-прежнему активно, несмотря на дождливую погоду. Наибольший спрос - на картофель, капусту, морковь и лук. По подсчетам специалистов, этой осенью минчане приобрели две с половиной тысячи тонн «второго хлеба», примерно столько же овощей и свыше трехсот тонн яблок.

Наталья Артемчик, продавец:

Большой акцент делается на плодоовощную продукцию. Больше всего покупают овощей: капусту, морковку, свеклу, яблоко наше белорусское. Квашениями, солениями мы торгуем тоже. Все очень вкусное, все очень хорошее. Покупателям нравится.