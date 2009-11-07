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День закрытия осенних распродаж

07 ноября 2009 15:38
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В Минске и в областных центрах такие распродажи почти два месяца собирали немало покупателей.

Горожане могли запастись всем необходимым на зиму. В столице в последний ярмарочный день витаминную продукцию раскупали по-прежнему активно, несмотря на дождливую погоду. Наибольший спрос - на картофель, капусту, морковь и лук. По подсчетам специалистов, этой осенью минчане приобрели две с половиной тысячи тонн «второго хлеба», примерно столько же овощей и свыше трехсот тонн яблок.

Наталья Артемчик, продавец:
Большой акцент делается на плодоовощную продукцию. Больше всего покупают овощей: капусту, морковку, свеклу, яблоко наше белорусское. Квашениями, солениями мы торгуем тоже. Все очень вкусное, все очень хорошее. Покупателям нравится.

Завершается сезон сельскохозяйственных ярмарок

Завершается сезон сельскохозяйственных ярмарок

Завершается сезон сельскохозяйственных ярмарок

Завершается сезон сельскохозяйственных ярмарок

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# общество # Фотофакт

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