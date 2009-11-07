Как отмечали День Октябрьской революции в Беларуси

Бывшие партийцы и молодое поколение возложили цветы к памятникам вождя пролетариата и других видных деятелей Октябрьской революции.

В Минске по традиции цветы и венки от коммунистов легли к памятнику Ленина на площади Независимости.

Татьяна Голубев, первый секретарь центрального комитета коммунистической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Великая социалистическая революция, она была для всего народа и во всем мире и на территории бывшего союза она была одним из главных праздников. Почему? Потому что это еще раз подтвердило, что народ свободен, народ наш получил всё. Наше государство развивается именно экономика социально направленная.

С Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Наследуя все лучшее из прошлого, белорусский народ в сложных условиях целеустремленно идет по пути укрепления молодого суверенного государства, с оптимизмом смотрит в будущее», - отмечено в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал белорусам здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне.