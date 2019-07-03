Владислав Гончаров: «Пока мы возлагаем цветы к памятникам, мы помним об этой Великой Победе»

Новости Беларуси. Война стала общей трагедией для миллионов людей. Отдать дань подвигу и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны – долг каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Вечного огня 3 июля и известные спортсмены. Благодаря подвигу освободителей, они знают позитивный окрас слова «Победа». В числе тех, кто пришел склонить голову, – обладатели чемпионских титулов престижных международных стартов.

Сегодня они подчеркивают значимость акции и делятся семейными историями.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы вспоминаем всех. Каждый через себя пропускает. У каждого в семье были такие трагедии. У меня родной дед и его родной брат лежат в Польше. В апреле 1945-го погибли. Прошли всю войну. И, так думаю, в каждой семье. Заложив вот этот надежный фундамент, на котором мы сегодня живем, мы не можем это забывать, не можем отметать историю.

Владислав Гончаров, чемпион II Европейских игр в синхронных прыжках на батуте:

Пока жива память, живы и те люди. Пока мы возлагаем цветы к памятникам, мы помним об этой Великой Победе.