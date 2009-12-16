Владимир Турчинский: 5 типичных ошибок персонального тренинга

Их всегда совершают новички.

Чтобы добиться результатов, надо тренироваться каждый день. На самом деле: напряженная ежедневная работа в тренажерном зале не лучшим образом сказываются на общем состоянии организма. Мышцам необходимо давать «отдых». Оптимальный режим - занятия через день и не более 3-5 часов в неделю.

Регулярно тренируясь совсем необязательно правильно питаться. На самом деле: чтобы активизировать процессы сжигания жира и наращивания мышечной массы, необходим точный расчет калорий. Продолжать есть булочки и при этом худеть – не получится.

Чтобы подкорректировать проблемные зоны достаточно одного вида физической нагрузки, например, силовых занятий. На самом деле: похудеть локально не удастся. Тело худеет более или менее равномерно, причем в первую очередь жир покидает те, места, в которых он не особо и мешал. Смело сочетайте силовую нагрузку с аэробной – танцами, бегом или уроками степ-аэробикой.

Стрелка весов – главный показатель эффекта от тренировок. На самом деле: мышцы тяжелее жира. Определить уровень своей физической формы поможет компьютерное тестирование, позволяющее получить точную информацию о том, сколько действительно лишнего жира ушло и появились ли мышцы.

Первые результаты возможны уже через месяц. На самом деле: организм с неохотой отпускает лишние килограммы, накопленные годами, и воспринимает тренировки как сигнал опасности и стресс. «Перестройка» на новый лад займет не менее 3-6 месяцев.

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