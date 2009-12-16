До -27 похолодает на востоке Беларуси

МЧС прогнозирует рост количества пожаров в частном секторе.

Если накануне температурный рекорд был в Витебске – минус 25. То сегодня до 27-ми похолодает на востоке страны. Днем от 14-ти до 20-ти градусов мороза.

В связи с такой погодой МЧС прогнозирует рост количества пожаров в частном секторе. Причиной ЧП может стать нарушение правил эксплуатации печного отопления, короткое замыкание электропроводки в связи с возрастающими нагрузками, а также использование самодельных электрообогревательных приборов.

ГАИ предупреждает водителей о вероятности перемерзания топливной системы двигателя. За прошедшие сутки зарегистрированы десятки таких случаев. Особенно это коснулось грузоперевозчиков, которые оказались на ночной трассе в неисправных автомашинах.