Чулочный бизнес в обмен на статус дипломата

Первого секретаря торгово-экономического отдела посольства Швеции в России Андреса Мартина Форса обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Храните деньги в сберегательной кассе! Шведский подданный эту всем знакомую истину проигнорировал и хранил деньги в чулках. Причем реализуя эти чулки, кстати, белорусского производства, в России. Имея зарплату в 120 тысяч российских рублей, а это около 4 тысяч долларов, при том, что квартиру и машину оплачивало посольство, Андерс Форс экономил на каждой мелочи. В этом бизнесе он был и закупщиком, и перевозчиком, и грузчиком.

Каждую неделю сотрудник шведского посольства в России лично отправлялся в Беларусь, там оптом скупал женские колготы и, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, беспрепятственно перевозил их в Россию. Однако утаить свою бурную деятельность Форсу не удалось. Злодеяние зафиксировала камера внешнего наблюдения. Коммерческую сноровку уже оценили в российском МИДе, заявив об этом в эфире федерального телевидения.

Николай Сандрос, начальник отдела по пребыванию дипломатического корпуса департамента государственного протокола МИД РФ:

Дипломатический агент не должен заниматься в государстве пребывания профессиональной или коммерческой деятельностью в целях личной выгоды.

Опасаясь громкого международного скандала, сотрудник посольства сбежал из России на родину. Мы попытались что-либо узнать о судьбе дипломата в Стокгольме, однако, в его ведомстве от комментариев воздержались.

Представитель пресс-службы МИД Швеции:

Комментировать эту ситуацию мы не будем, потому что считаем, что данный вопрос не заслуживает внимания.

Подобные случаи в мировой практике редкость, но все же бывают. Белорусским пограничникам тоже приходилось сталкиваться с вопиющими фактами коммерческой дипломатии.

Ирина Тарима, заведующая музеем «Спасенные ценности»:

Иконы вывозили в чемоданах. Поскольку целиком они не помещались, у них отпиливали поля, а самые большие распиливали на части, рассчитывая, что этот чемодан не будем проверен.

До печального инцидента «чулочный дипломат» Андерс Мартин Форс занимал должность первого секретаря торгово-экономического отдела шведского посольства. Работал также в Литве и Латвии.

Однако, такой побег не избавит репутацию находчивого шведа от клейма с надписью «отстранен за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом». А вот чем займется колготочный дипломат у себя на родине пока неизвестно.