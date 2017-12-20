Из рук министра обороны награды «За безупречную службу» и «За отличие в воинской службе» получили 190 военных

Новости Беларуси. «За безупречную службу» и «За отличие в воинской службе». Большая группа военнослужащих награждена медалями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени главы государства награды вручил министр обороны Андрей Равков. Всего из рук главы военного ведомства награды получили 190 офицеров и военнослужащих контрактной службы, 8 из которых удостоены медали «За безупречную службу» I степени.