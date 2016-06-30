Владимир Макей: Беларусь и Чехия планируют совместные проекты на 500 млн евро

Новости Беларуси. 30 июня глава внешнеполитического ведомства Чехии провел переговоры в МИД нашей страны. Это первый за последние 7 лет визит в Беларусь чиновника такого ранга. Во главу отношений сегодня ставится экономика. Уже сегодня анонсированы многомиллионные проекты, которые планируют реализовать стороны в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Уже сейчас на контроле внешнеполитических ведомств находятся планы перспективных совместных инвестиционных проектов на сумму более 500 млн евро. Очень важно, что в новых геополитических реалиях наши коллеги из стран Европейского союза и, в первую очередь, из Чехии видят в Беларуси открытого к диалогу и надежного партнера и готовы к совместному поиску новых форм сотрудничества.

Любомир Заоралек, министр иностранных дел Чешской Республики:

Наша встреча – это хорошее подтверждение начала новой главы в отношениях между Беларусью и Чехией. Эта возможность открыть новую главу в наших отношениях вызвана тем, что улучшаются отношения между Беларусью и Европейским союзом.