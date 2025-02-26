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Учёный из Витебска получил грант на изучение бабочек

26 февраля 2025 17:26
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Под микроскопом витебского ученого побывало более 400 видов бабочек, а в сачок для ловли насекомых попались тысячи чешуекрылых.

В программе Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с тем, у кого бабочки в голове.

Учёный из Витебска получил грант на изучение бабочек-2

Уберечь хвойные богатства от уничтожения вредителями, внести изменения в Красную книгу Беларуси или даже открыть новый вид. Евгений Держинский амбициозен в своих планах. Молодой ученый из Витебска более 20 лет занимается изучением бабочек. Втянулся еще будучи школьником. А после поступления в Витебский университет и вовсе с головой ушел в науку.

Учёный из Витебска получил грант на изучение бабочек-4

Леонард Мержвинский, доцент кафедры фундаментальной и прикладной биологии Витебского университета имени П.М. Машерова:
Помню еще со студенческих лет. 2005-2006 год на практике, уже тогда было заметно, что это будущий ученый, будущий исследователь.

Учёный из Витебска получил грант на изучение бабочек-6

Евгений Держинский – лепидоптеролог. Так называют этих профильных специалистов. Работал с четырьмя сотнями видов чешуекрылых. Некоторые из них теперь хранятся в его коллекции. Не все экземпляры пойманы самим ученым. Отдельные достались по обмену. У нас таких просто не встретишь. 

Учёный из Витебска получил грант на изучение бабочек-8

– Мне из всей коллекции вот эта нравится больше всего. Самая красивая.
– Это не только вы так считаете. Многим людям этот вид нравится. Эта бабочка родом из Мадагаскара. Она относится к семейству урании. И у нее участки крыльев переливаются, видите, все металлический блеск имеют. Вот этот металлический блеск, он создается не пигментом, не красителем, а игрой света.

Учёный из Витебска получил грант на изучение бабочек-10

Доцент кафедры фундаментальной и прикладной биологии ВГУ стал обладателем президентского гранта. Продолжит исследования, которые помогут получить более широкую картину по разнообразию чешуекрылых в белорусском Поозерье.

Подробнее в видеоматериале.

# Белорусская наука

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