Владимир Кухарев – о проблемном коллекторе на Немиге, «жировках» и ограждениях на детских площадках

Новости Беларуси. Как именно город намерен решать вопрос с проблемным кабельным коллектором на Немиге, сколько времени у расчетно-справочных центров, чтобы окончательно пересчитать «жировки» по новым тарифам, и сможет ли простое на вид ограждение на 100% обезопасить детей от автомобилей? На вопросы корреспондента программы «Столичные подробности» на СТВ ответил первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Владимир Евгеньевич, кабельный коллектор на Немиге уже стал, наверное, головной болью для всего города. Горит он каждый год, по несколько раз даже бывает. Недавно был инцидент. Скажите, пожалуйста, как городские власти намерены справляться с этим вопросом, и, может быть, уже в ближайшее время будут приняты какие-то меры? И какие конкретно меры?

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Даны поручения всем балансодержателям в самые кратчайшие сроки привести в порядок все телевизионные кабельные сети. Кроме того, всем балансодержателям электрических сетей дано поручение в самое ближайшее время внести предложения и в течение двух месяцев обеспечить, чтобы все кабели были заложены в коробы и обработаны огнеупорными материалами. Поэтому, я думаю, эти меры должны существенно снизить там напряжение и обеспечить безопасное функционирование сетей.

И еще один такой «горящий» вопрос. Минчане недавно получили свои пересчитанные по новым тарифам «жировки». Скажите, стал ли этот документ прозрачнее и яснее для горожан? Может быть, уже поступали первые обращения в адрес городской мэрии? Может быть, на прямые телефонные линии по данному вопросу.

Владимир Кухарев:

Каких-то вопросов и обращений нет. Ни в горисполком, ни в соответствующие службы. Но тем не менее дано поручение объединению жилищно-коммунального хозяйства обеспечить функционирование горячей линии. Кроме того, у нас в горисполкоме постоянно функционирует горячая линия, проводятся приемы граждан. Поэтому даны поручения администрациям районов в ходе приемов изучать этот вопрос и производить разъяснительную работу. А также в случае, если какие-то у человека есть вопросы по счет-извещению, он может обратиться в расчетный центр, где ему будут даны профессиональные и оперативные консультации по любому интересующему вопросу.

Недавно у вас проходила прямая телефонная линия и вы говорили о том, что в список, перечень по благоустройству включен еще один пункт. Это ограждение детских площадок. Скажите, пожалуйста, поможет ли такая мера действительно оградить детей от водителей и кто, в принципе, будет платить за установку таких ограждений?

Владимир Кухарев:

Ограждаться будут не все детские площадки, а только там, где в этом действительно есть необходимость. Там, где она какой-то одной стороной соприкасается с проезжей частью. Понятно, что там двухметровые заборы никто не будет устанавливать. Это будут ограждения порядка 70 см высоты для того, чтобы создать такой барьер на пути между проезжей частью и движением ребенка.