«Жыццё мяне не гладзіла, не песціла». В канун 100-летия Вооруженных Сил в Минске поздравляют ветеранов

Новости Беларуси. В канун столетия Вооруженных Сил Беларуси ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые живут в Минске, сегодня принимают поздравления от молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В канун столетия Вооруженных Сил Беларуси ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые живут в Минске, сегодня принимают поздравления от молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С гостями они охотно делятся своим нелегкими жизненными исьториями, а те в свою очередь не скупятся на эмоции.
Дмитрий Марченко, участник Великой Отечественной войны:
Жыццё мяне не гладзіла, не песціла…
Такие встречи проводят в Минске в рамках патриотической акции «Гордимся!». В течение ближайших двух недель поздравления с праздниками получат все ветераны столицы.