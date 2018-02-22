«Жыццё мяне не гладзіла, не песціла». В канун 100-летия Вооруженных Сил в Минске поздравляют ветеранов

Новости Беларуси. В канун столетия Вооруженных Сил Беларуси ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые живут в Минске, сегодня принимают поздравления от молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С гостями они охотно делятся своим нелегкими жизненными исьториями, а те в свою очередь не скупятся на эмоции.