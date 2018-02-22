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«Жыццё мяне не гладзіла, не песціла». В канун 100-летия Вооруженных Сил в Минске поздравляют ветеранов

22 февраля 2018 11:59
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Новости Беларуси. В канун столетия Вооруженных Сил Беларуси ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые живут в Минске, сегодня принимают поздравления от молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Жыццё мяне не гладзіла, не песціла». В канун 100-летия Вооруженных Сил в Минске поздравляют ветеранов-1

С гостями они охотно делятся своим нелегкими жизненными исьториями, а те в свою очередь не скупятся на эмоции.  

«Жыццё мяне не гладзіла, не песціла». В канун 100-летия Вооруженных Сил в Минске поздравляют ветеранов-4

  

Дмитрий Марченко, участник Великой Отечественной войны:  
Жыццё мяне не гладзіла, не песціла…  

Такие встречи проводят в Минске в рамках патриотической акции «Гордимся!». В течение ближайших двух недель поздравления с праздниками получат все ветераны столицы.  

# общество # Ветеран войны # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Дмитрий Марченко

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