Владимир Андрейченко встретился с работниками БЕЛАЗа в Жодино

Основной блок поднятых проблем касался жилищной сферы. В Жодино в очереди на получение жилья стоят более двух тысяч человек.
Как отметил Владимир Андрейченко «махрового бюрократизма в работе местных властей нет», но есть над чем работать.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Пришли люди по вопросам строительства жилья, по жилищно-коммунальным вопросам. Я скажу, что власти реагируют на эти вопросы. Важно, что мы эту работу проводим. Мы должны знать истинное положение дел. И принимать законы, которые работают.