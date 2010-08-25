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Владимир Андрейченко встретился с работниками БЕЛАЗа в Жодино

25 августа 2010 14:14
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В Беларуси продолжается масштабный мониторинг работы местной вертикали власти с населением. Встречи проходят на крупных промышленных предприятиях. C работниками «БЕЛАЗа» в Жодино встретился уполномоченный представитель главы государства, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Основной блок поднятых проблем касался жилищной сферы. В Жодино в очереди на получение жилья стоят более двух тысяч человек.

Как отметил Владимир Андрейченко «махрового бюрократизма в работе местных властей нет», но есть над чем работать.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Пришли люди по вопросам строительства жилья, по жилищно-коммунальным вопросам. Я скажу, что власти реагируют на эти вопросы. Важно, что мы эту работу проводим. Мы должны знать истинное положение дел. И принимать законы, которые работают.

# общество # БелАЗ

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