Владимир Андрейченко встретился с работниками БЕЛАЗа в Жодино

В Беларуси продолжается масштабный мониторинг работы местной вертикали власти с населением. Встречи проходят на крупных промышленных предприятиях. C работниками «БЕЛАЗа» в Жодино встретился уполномоченный представитель главы государства, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Основной блок поднятых проблем касался жилищной сферы. В Жодино в очереди на получение жилья стоят более двух тысяч человек.

Как отметил Владимир Андрейченко «махрового бюрократизма в работе местных властей нет», но есть над чем работать.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Пришли люди по вопросам строительства жилья, по жилищно-коммунальным вопросам. Я скажу, что власти реагируют на эти вопросы. Важно, что мы эту работу проводим. Мы должны знать истинное положение дел. И принимать законы, которые работают.