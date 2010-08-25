Масштабные проверки работы власти с населением проводят белорусские профсоюзы

Как сообщил сегодня глава Федерации Леонид Козик, по инициативе организации в трудовых коллективах прошли многочисленные беседы с работниками.

Профсоюзный комитет активно участвует в жизни предприятий, подчеркнул Леонид Козик. Более того, Федерация профсоюзов Беларуси решила выступить с инициативой: на законодательном уровне обязать инвесторов сохранять профорганизации даже на приватизируемых предприятиях.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Это в интересах людей труда, а то, что в их интересах, надо сохранять. И не надо слушать всяких ультралибералов, которые говорят, что инвестор не пойдет. Инвестор пойдет не туда, где разруха, а туда, где дисциплина. Он понимает, что в Беларуси профсоюзы стоят на страже порядка, дисциплины.