Студентами белорусских вузов в этом году стали почти 93 тысячи человек

Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом. За счет бюджета будут получать знания 33 тысячи студентов.

В Минске сегодня озвучили итоги вступительной кампании 2010. В целом, она прошла без нарушений. Контролировали ход вступительной кампании около 3 тысяч человек. Это специалисты Комитета госконтроля, педагоги и представители общественных организаций.

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний:

В этом году, наверное, впервые не было выявлено серьезных правонарушений касающихся вступительной кампании. Что касается вузов, то введение тестирования практически исключило возможность для коррупции.