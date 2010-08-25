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Студентами белорусских вузов в этом году стали почти 93 тысячи человек

25 августа 2010 12:15
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Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом. За счет бюджета будут получать знания 33 тысячи студентов.

В Минске сегодня озвучили итоги вступительной кампании 2010. В целом, она прошла без нарушений. Контролировали ход вступительной кампании около 3 тысяч человек. Это специалисты Комитета госконтроля, педагоги и представители общественных организаций.

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний:
В этом году, наверное, впервые не было выявлено серьезных правонарушений касающихся вступительной кампании. Что касается вузов, то введение тестирования практически исключило возможность для коррупции.

# общество # Образование

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