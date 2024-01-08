Окоченелое тело беженца обнаружили в Каменецком районе

Тело беженца без признаков жизни обнаружили в Каменецком районе. Это еще раз демонстрирует, как бесцеремонно действуют польские вооруженные наемники на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности рассказал 25-летний мужчина из Сирии, которого наши пограничники обнаружили рядом с телом мужчины из Йемена. Сириец уточнил, что их схватили в Польше вооруженные люди, избили и силой вытеснили в Беларусь. После этого мигранту из Йемена стало плохо и он скончался.

Он из Йемена, польские пограничники, солдаты схватили, били его по голове, по ногам. Польские солдаты видели, что ему нужна медицинская помощь, но не оказали ее. Забрали все деньги, еду воду. Польские солдаты – это животные, это не люди.

Эта смерть иностранца на границе с Польшей далеко не первая. По данным Госпогранкомитета, с 2021 года на белорусско-польском направлении погибли 22 беженца.