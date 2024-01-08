«Становление личности происходит и благодаря мультфильмам». Белорусский режиссёр о создании фильмов для детей
Когда речь заходит о белорусской анимации, некоторые задаются вопросом: а она вообще есть? В последние годы появилось немало отечественных мультфильмов, которые завоевывают награды на различных международных фестивалях, но широкого признания все-таки у наших детей не имеют. Пригласили в студию создателей классных анимационных фильмов и мультфильмов.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Волчек, мультипликатор, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси, и Юлия Пинцак, мультипликатор.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сложно ли снимать именно для детей?
Игорь Волчек, мультипликатор, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Конечно, есть своя специфика. Вообще путаница постоянно идет: фильмы для детей и детские фильмы. Детские фильмы – это то, что снимают дети. А фильмы для детей – это то, что снимают для детей. «Беларусьфильм» славен традициями фильмов для детей. Во-первых, это очень ответственно, по большому счету все мы выросли на мультфильмах. Становление личности – это благодаря мультфильмам. Недооценивать роль анимации в воспитании подрастающего поколения нельзя.
Ольга Бурлакова:
Расскажите подробнее о вашем фильме «Лето зимой». О чем он?
Юлия Пинцак, мультипликатор:
За основу взяты простые люди: бабушка и внук, живут они в домике в глуши. У бабушки есть особенность – она умеет закатывать поры года в банки. Зимой разбивается летняя банка.
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