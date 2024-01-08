«Становление личности происходит и благодаря мультфильмам». Белорусский режиссёр о создании фильмов для детей

Когда речь заходит о белорусской анимации, некоторые задаются вопросом: а она вообще есть? В последние годы появилось немало отечественных мультфильмов, которые завоевывают награды на различных международных фестивалях, но широкого признания все-таки у наших детей не имеют. Пригласили в студию создателей классных анимационных фильмов и мультфильмов.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Волчек, мультипликатор, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси, и Юлия Пинцак, мультипликатор.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Сложно ли снимать именно для детей?