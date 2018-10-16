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Включены и дальние родственники. Поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека» приняли в первом чтении

16 октября 2018 11:07
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Новости Беларуси. 16 октября белорусские депутаты рассмотрели ряд документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в первом чтении приняты поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека».

Включены и дальние родственники. Поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека» приняли в первом чтении-1

Они касаются изменения системы донорства, а также донорской базы. В нее теперь будут включены и дальние родственники реципиента.

Кроме того, 16 октября прошел первое чтение законопроект об укреплении пограничной безопасности. Речь об этом шла в Палате представителей (подробнее – здесь).

# Операции по трансплантологии

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