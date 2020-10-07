«Включение разбито на несколько этапов». Готова ли система ЖКХ Беларуси к отопительному сезону?
Новости Беларуси. Система ЖКХ Беларуси полностью готова к отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, получено 100 % паспортов готовности: как на жилые объекты (в их числе учреждения здравоохранения, образования, спорта и культуры, административные здания), так и на источники энергии.
Проведены испытания тепловых сетей. В Минской области – в Столбцах и Крупках – введены в строй котельные на пеллетном топливе. Они позволяют замещать газ. В Боровлянах, Фаниполе и Луговой Слободе в новом отопительном сезоне начнут работу электрокотлы.
По нормам отопление включают, если температура в течение пяти дней держится на отметке ниже восьми градусов. А процесс занимает не более недели.
Андрей Ромашко, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Если говорить о паспортах готовности, то на первое октября получено 100 % паспортов как на объекты жилищного фонда, так и на источники тепловой энергии, то есть в целом остались работы такого характера, как заготовка дополнительных ресурсов песчано-соляной смеси, формирование аварийных бригад. Также продолжаются определенные работы по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда.
Сергей Дудич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Минской области:
Включение отопления разбито на несколько этапов: в первую очередь включаются объекты социально-значимые – это школы, больницы, детские сады, архивы, библиотеки. В дальнейшем идет включение жилищного фонда – это вторым этапом. И третьим этапом – это включение административных зданий и прочих потребителей.
Кроме того, в Минске к зиме готовы 763 единицы техники. Идет работа по запасу специнвентаря и смесей для уборки улиц. В этом году ее заготовлено семь тысяч тонн.