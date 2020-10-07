«Включение разбито на несколько этапов». Готова ли система ЖКХ Беларуси к отопительному сезону?

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, получено 100 % паспортов готовности: как на жилые объекты (в их числе учреждения здравоохранения, образования, спорта и культуры, административные здания), так и на источники энергии.

Новости Беларуси. Система ЖКХ Беларуси полностью готова к отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведены испытания тепловых сетей. В Минской области – в Столбцах и Крупках – введены в строй котельные на пеллетном топливе. Они позволяют замещать газ. В Боровлянах, Фаниполе и Луговой Слободе в новом отопительном сезоне начнут работу электрокотлы.

По нормам отопление включают, если температура в течение пяти дней держится на отметке ниже восьми градусов. А процесс занимает не более недели.