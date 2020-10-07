Почему нельзя выбрасывать просроченные лекарства и как правильно их утилизировать?

Экологи бьют тревогу. В Балтийском бассейне уже обнаружено до 16-ти фармацевтически активных веществ, а ведь это тот самый кофе, с которого начинается наш день. Количество используемых лекарств растет с космической скоростью. Люди покупают препараты впрок, а затем, не выдержав срока годности, они попадают в канализацию. Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:

Многие исследования в разных странах мира на разных объектах демонстрируют рост концентрации тех или иных веществ в водных объектах: в реках, озерах. Антибиотиками продолжают убивать какие-то живые организмы. Если это гормональные препараты, они вызывают изменения в репродуктивной способности рыб.

Больная планета заражает и нас, поэтому так важно грамотно списать со счетов устаревшие пилюли. Сегодня в нашей стране лекарства утилизируют одним единственным способом – пиролизом – высокотемпературное сжигание без кислорода. В итоге образуются диоксины, которые выходят боком природе. Но наши умы не стоят на месте. Расстаться с таблетками можно безболезненно для всех.

Наталья Яранцева, заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ, кандидат фармацевтических наук, доцент:

Мы предлагаем использовать химическую утилизацию. Разработан достаточно портативный прибор в основе реактора химического и набор реактивов, которые мы будем использовать для утилизации разных групп лекарственных средств, которые способны оказать негативное влияние на экологию.

От масштабов промышленных к делам бытовым. И хотя культура раздельного сбора мусора выросла в разы, многие на совесть разделяют свои банки-склянки, просроченные лекарства остаются пробелом. И речь не только в экологии. Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук:

Мне не раз приходилось спасать деток, которые наглотаются каких-то лекарств. Я знаю случаи, когда выбросили ампулы, дети разожгли костер, бросили и осколок попал в глаз. Ни в коем случае нельзя выбрасывать в виде фабричных упаковок, потому что кто знает, в чьи руки могут попасть.

Лучше всего достать ненужные таблетки, смешать их с гущей кофе, кашей и выбросить. Можно еще измельчить, но это опасно для аллергиков. Конечно, отвары трав, чаи, биологические добавки к пище злой роли не сыграют. А вот антибиотики, гормоны, нестероидные противовоспалительные средства, лекарства для снижения давления и сильнодействующие рецептурные – все это в черном списке и требует особой утилизации. Евгений Лобанов:

В очень многих странах аптечные сети либо добровольно, либо согласно действующему законодательству принимают устаревшие лекарства у населения, причем это касается даже онлайн-аптек. Ты покупаешь через интернет лекарства и можешь точно так же по почте отправить старые лекарства, которые у тебя есть.

В нашем городе специальный контейнер пока один, он установлен в фойе 40-й поликлиники. Но мы уже на верном пути, и к весне сдать свой «лекарственный багаж» можно будет во многих столичных поликлиниках и аптеках.

Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Нами сейчас будут прорабатываться совместно с управлением здравоохранения необходимые виды контейнеров и места, где они будут устанавливаться. Место расположения этих контейнеров будет нанесено на интерактивную карту. Карта будет вывешена на сайте администрациии Мингорисполкома, куда человек может просто зайти, написать в поисковике или просто указать эти точки, где эти контейнеры будут располагаться.

Наталья Яранцева:

В дальнейшем мы планируем, что человек, имея на руках какое-либо лекарственное средство, которое он захочет утилизировать, он обратится к мобильному приложению или зайдет на сайт, посмотрит, нужны ли специальные способы утилизации. Если нужно, то, собрав какое-то количество своих домашних фармотходов, он их отвезет в контейнер.