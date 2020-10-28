Визы, пенсии и БелАЭС. Белорусские депутаты рассмотрят три ратификации соглашений с Россией

Новости Беларуси. Визы, пенсии и БелАЭС. В Овальном зале 28 октября обсудят сразу несколько проектов закона, также будет ратифицирован ряд международных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в первом чтении белорусские депутаты рассмотрят документ о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Во втором чтении – проект закона о пенсионном обеспечении. Кроме того, на ратификацию вынесен протокол об изменениях в Соглашении между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве белорусской атомной электростанции.