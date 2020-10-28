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Визы, пенсии и БелАЭС. Белорусские депутаты рассмотрят три ратификации соглашений с Россией

28 октября 2020 06:23
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Новости Беларуси. Визы, пенсии и БелАЭС. В Овальном зале 28 октября обсудят сразу несколько проектов закона, также будет ратифицирован ряд международных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в первом чтении белорусские депутаты рассмотрят документ о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Во втором чтении – проект закона о пенсионном обеспечении. Кроме того, на ратификацию вынесен протокол об изменениях в Соглашении между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве белорусской атомной электростанции.

Визы, пенсии и БелАЭС. Белорусские депутаты рассмотрят три ратификации соглашений с Россией-1

Также парламентарии должны будут ратифицировать соглашение о взаимном признании виз и других вопросах, связанных с въездом на территорию Союзного государства иностранцев.

Еще один документ, требующий ратификации, касается изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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