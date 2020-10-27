До конца 2020-го можно получить скидку в 50% на услуги государственных стоянок

Новости Беларуси. На Игуменском тракте в Минске построили новую автостоянку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она рассчитан на 270 мест. Теперь оставить машину можно будет в шаговой доступности. Воспользоваться парковкой смогут жители микрорайона Лошица.

Есть еще одна приятная новость для автомобилистов. С 1 ноября и до конца 2020 года можно получить 50-процентную скидку на услуги всех государственных стоянок. Она предоставляется близким родственникам.

Для этого нужно написать заявление, предоставить копии паспорта и подтвердить родство. Скидку могут получить автомобилисты, заключившие постоянный договор хранения.