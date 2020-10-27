Здесь часто происходят аварии. Изменится схема движения на перекрестке Машерова и Красной

Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Машерова с улицей Красной изменят схему движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Машерова с улицей Красной изменят схему движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь часто случаются аварии из-за одновременно существующих левых поворотов для автомобилей и трамваев. Большая часть ДТП происходит на путях или с участием рельсового транспорта. Из-за частых остановок трамваев страдают и пассажиры.
Плюс ко всему рядом начинают строить жилой квартал, нагрузка на перекресток увеличится. Поэтому со стороны улицы Куйбышева появится дополнительная стрелка налево.
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Это значительно упростит движение для водителей, которые будут двигаться со стороны проспекта Машерова в сторону улицы Красной в направлении площади Якуба Коласа. Также столичная Госавтоинспекция обращает внимание на то, что нововведение запланировано ввести уже в следующем году. Также будут отрегулированы фазы горения цикла светофорного объекта.