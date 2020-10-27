Здесь часто происходят аварии. Изменится схема движения на перекрестке Машерова и Красной

Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Машерова с улицей Красной изменят схему движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь часто случаются аварии из-за одновременно существующих левых поворотов для автомобилей и трамваев. Большая часть ДТП происходит на путях или с участием рельсового транспорта. Из-за частых остановок трамваев страдают и пассажиры.

Плюс ко всему рядом начинают строить жилой квартал, нагрузка на перекресток увеличится. Поэтому со стороны улицы Куйбышева появится дополнительная стрелка налево.