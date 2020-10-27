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Здесь часто происходят аварии. Изменится схема движения на перекрестке Машерова и Красной

27 октября 2020 21:23
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Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Машерова с улицей Красной изменят схему движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь часто происходят аварии. Изменится схема движения на перекрестке Машерова и Красной-1

Здесь часто случаются аварии из-за одновременно существующих левых поворотов для автомобилей и трамваев. Большая часть ДТП происходит на путях или с участием рельсового транспорта. Из-за частых остановок трамваев страдают и пассажиры.

Плюс ко всему рядом начинают строить жилой квартал, нагрузка на перекресток увеличится. Поэтому со стороны улицы Куйбышева появится дополнительная стрелка налево.

Здесь часто происходят аварии. Изменится схема движения на перекрестке Машерова и Красной-4

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Это значительно упростит движение для водителей, которые будут двигаться со стороны проспекта Машерова в сторону улицы Красной в направлении площади Якуба Коласа. Также столичная Госавтоинспекция обращает внимание на то, что нововведение запланировано ввести уже в следующем году. Также будут отрегулированы фазы горения цикла светофорного объекта.

# Улицы Минска # общество # Александра Попова # Фотофакт

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