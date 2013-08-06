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Визит делегации из Сендая, города-побратима Минска, продолжился увлекательными экскурсиями по столице

06 августа 2013 20:06
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Новости Беларуси. Нашли общий язык! Визит делегации из Сендая – города-побратима Минска – продолжился увлекательными экскурсиями по столице.

12 детей из Японии 6 августа оценили архитектурные традиции центра города, главные проспекты и зелёное обрамление. Кульминацией экспресс-тура стало посещение ратуши, где с маленькими гостями встретился заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
В рамках партнёрских, дружеских отношений между городами-побратимами город Минск и Сендай мы сегодня принимаем группу детей на оздоровление. Это стало хорошей, доброй традицией. И сегодня, в один из моментов наших мероприятий, в самом важной историческом и культурном центре Минска – Ратуше – мы принимаем группу деток для того, чтобы создалась целостная картина по истории, культуре, самобытности нашего народа.

Мори Сюичи, заместитель председателя Сендайского центра международного сотрудничества (Япония):
В этом году в октябре планируется визит делегации из Минска в Сендай. Мы их уже пригласили. Затем из Сендая приедет группа детей с народными японскими танцами. Они будут выступать в Минске. Это тоже будет в октябре.

# Беларусь-Япония # Василий Панасюк # Минский городской Совет депутатов

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